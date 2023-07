Zublasing startet bei St. Pauls

Anfang Juli 2023 hat Philipp Zublasing seine Tätigkeit als Kellermeister in der Kellerei St. Pauls begonnen. Zublasing, Jahrgang 1985, ist in Missian aufgewachsen. Er absolvierte seine Ausbildung an den Uni- versitäten San Michele all‘Adige, Udine und Geisenheim. „Wir sind sehr glücklich, Philipp Zublasing in unserem Team zu haben und sicher, dass wir in ihm die ideale Person gefunden haben, um die Kellerei St. Pauls auf ihrem zukünftigen Weg zu begleiten”, so Bernhard Leimegger, Obmann der Kellerei. Als Kellermeister der Kellerei St. Pauls wird Philipp Zublasing nach Vorstellung des Unternehmens eng mit dem erfahrenen Team zusammenarbeiten und soll den Erfolg der Kellerei prägend mitgestalten. Er tritt damit die Nachfolge von Wolfgang Tratter an, der nach fast 17 Jahren in Eppan die Verantwortung für die Sekt- kellerei Arunda in Mölten übernimmt. -red-