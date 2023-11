Zukunftssorten auch beim BDO

Am 20. November findet an der Hochschule Heilbronn die 66. Fachtagung des Bunds Deutscher Oenologen (BDO) statt. Die Veranstaltung ist der Fragestellung „Neue Reben braucht das Land – Welche Rebsorten prägen die Zukunft?“ gewidmet. Dabei referieren unter anderem Martin Schmidt und Philipp Rottmann vom Piwi Kollektiv, Eichstetten, oder Prof. Dr. Reinhard Töpfer, Direktor und Professor beim Julius Kühn-Institut (JKI) in Siebeldingen. Géraldine Uriel vom Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne stellt ein Forschungsprojekt vor, bei dem mithilfe von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten das Champagner-Profil erhalten werden soll. -red-