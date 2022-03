+++ „Zum Wohl. Die Pfalz.“-App ist geschaltet: Der Pfalzwein e.V. hat nun seine eigene App. Nach Angaben des Verbands sollen dort künftig 600 Weingüter und Genossenschaften und mehr als 1.000 Vinotheken und Gastronomiebetriebe gemeinsam in übersichtlicher Weise Einblicke in Termine, Veranstaltungen, News und andere Infos geben. Die Pfalz-App ist ab sofort gratis in den bekannten App-Stores verfügbar, weitere Informationen unter www. pfalz.de/pfalzapp . -ja-