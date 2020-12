Zwei Neue im Trinkreif-Team

Die in Wien beheimatete Trinkreif Premium Vintage Wine HandelsgmbH bekommt Zuwachs: Wolfgang Singer, Diplom-Sommelier mit Stationen wie Stanglwirt, Krallerhof und Edvard (Palais Hansen Kempinski), hat bei Trinkreif vor einigen Wochen die Verantwortung für den gesamten Logistikbereich übernommen und soll zusätzlich seine Kompetenz bei zahlreichen Events einbringen. Dies meldet das Unternehmen. Singer war zuletzt als Assistant F&B Manager beim Palais Hansen Kempinski tätig und bringt zusätzlich Erfahrungen aus dem Fine-Wine-Handel mit, die er bei dem renommierten Bordeaux-und Fine-Wine-Spezialisten Unger in Frasdorf sammeln konnte. Zweiter Neuzugang ist Lukas Steiner, der zur Zeit noch sein Bachelorstudium (Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau) an der TU Wien absolviert. Steiner soll Trinkreif vor allem im Bereich Ankauf, Lager und Auftragsbearbeitung unterstützen und ebenfalls im Bereich Veranstaltungen mitwirken. Die von Clemens Riedl und Markus Inzinger seit 2015 betriebene Trinkreif Premium Vintage Wine HandelsgmbH versteht sich als Weinhändler ohne eigenes Geschäftslokal und bietet aktuell rund 9.000 Weine an, die das Team des Hauses unter dem Aspekt „trinkreif und lagerfähig“ ausgewählt hat. -red-