Zwei neue Master of Wine

Erin Jolley aus den USA und Andrea Lonardi aus Italien sind von nun an Masters of Wine (MW). Somit wächst die Zahl der MWs auf 414, verteilt auf 31 Länder. Das meldet das Institute of Masters of Wine mit Sitz in London. Während Jolley vor allem im Handel tätig war, hat Lonardi unter anderem für die Gruppo Italiano Vini gearbeitet und ist seit 2012 COO bei Angelini Wines & Estates. Lonardi ist außerdem der zweite italienische MW neben Gabriele Gorelli. Zusammen mit Wojciech Bo?kowski (Polen) und Joshua Granier (USA) sind in diesem Jahr vier neue MWs hinzugekommen. -red-