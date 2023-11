Zweitbestes Versteigerungsergebnis

Bei der 163. Ausgabe der Weinauktion der Hospices de Beaune am 19. November 2023 wurde ein Gesamterlös von 23,3 Millionen Euro netto, also ohne Auktionsgebühren, erzielt. Dieses Ergebnis liegt zwar deutlich unter dem Vorjahresergebnis von 29,8 Millionen, aber auch klar über 2018, dem bisherigen zweitbesten Auktionsjahr im Burgund mit knapp 14 Millionen Euro. Versteigert wurden in diesem Jahr 770 Fässer von Weinen und Spirituosen, die traditionell von den 60 Hektar Weinbergen der Hospices stammen: 574 Fässer mit Rotwein, 179 mit Weißwein, das „Präsidentenfass“ genannte Wohltätigkeitsfass sowie 16 Fässer mit Fine und Marc de Bourgogne. Der Durchschnittspreis pro Fass lag 2023 laut Auktionshaus Sotheby's bei 30.839 Euro, dem drittbesten Wert nach 2022 und 2021. Enttäuschend verlief die mit Spannung erwartete Versteigerung des „Pièce des Présidents“: Dieses wurde für 350.000 Euro verkauft, nicht einmal die Hälfte des Vorjahreswerts. Auch die Anzahl der Länder, aus denen Gebote abgegeben wurden, lag mit 24 deutlich unter dem Wert von 30 in 2022. Beobachter sprechen deshalb von einer allmählichen Abkühlung des weltweiten Burgunder-Hypes. -peg-