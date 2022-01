+++ Zweiter Ampelographie-Kongress in Montpellier: In Montpellier (Frankreich) soll zwischen dem 27. Juni und dem 1. Juli 2022 die Ampelographie im Mittelpunkt stehen. Zu diesem Termin wird die OIV in Zusammenarbeit mit dem Institut Agro Montpellier - IFV - INRAE die zweite Auflage des Internationalen Ampelographie Symposiums der OIV organisieren. Fachleute sind eingeladen, während der 5-tägigen Weiterbildungsveranstaltung mit weltweit anerkannten Experten zusammenzukommen und ein vitales Netzwerk zu knüpfen. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, eine Registrierung bis zum 30. April möglich. (https://www.surveymonkey.com/r/regpage_ampelo_2022) -red-