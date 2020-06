Fachhandelspreis 2020

Jedes Jahr zeichnet das Deutsche Weininstitut in Kooperation mit WEIN+MARKT die drei Weinfachhändler aus, die sich am kreativsten und besten für den Absatz deutscher Weine in ihrem Geschäft engagieren.

In der besonderen Situation dieses Jahres, in der es gilt, im Herbst voll durchzustarten und verlorene Umsätze wenigstens teilweise wieder aufzuholen, ist der Fachhandelspreis eine perfekte Gelegenheit, sich auszuzeichnen und dabei wertvolle Warengutscheine zu gewinnen. Bereits zum neunten Mal haben alle Fachhändler mit einer Vorliebe für deutsche Weine die Chance, zu den drei Gewinnern zu gehören, die am Fachhändlerabend auf dem Weinfachhändlertag in Heilbronn ausgezeichnet werden und ihre Trophäen und ihre Preise in Empfang nehmen.





Einsendeschluss: 20. August 2020

Zu gewinnen gibt es: Warengutscheine unserer Sponsoren im Wert von

2.000 Euro (1. Platz)

1.200 Euro (2. Platz)

800 Euro (3. Platz)



Zusätzlich erhalten die Preisträger

- Gutscheine für Mitarbeiterschulungen des Deutschen Weininstituts im Wert von 1.000 Euro, 600 Euro bzw. 400 Euro

- Berufung in die Jury zur Wahl der Deutschen Weinkönigin

- je 2 Freitickets für den Weinfachhändlertag 2020 inkl. Übernachtung

- eine Trophäe von Zwiesel Kristallglaseine Urkunde

- ein Schild für ihr Ladenlokal

- Siegerlogos in Gold, Silber und Bronze für Werbung und Kommunikation