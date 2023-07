Fachhandelspreis 2023 - Bewerben Sie sich jetzt!

Weinfachgeschäfte, die sich in besonderer Weise um die Vermarktung deutscher Weine bemühen, dürfen mit Unterstützung durch das Deutsche Weininstitut rechnen.





Eine Auszeichnung wie der Fachhandelspreis des Deutschen Weininstituts in Kooperation mit WEIN+MARKT ist besonders in schwierigen Zeiten ausgesprochen hilfreich, um die Kundenbindung weiter zu festigen und Umsatz und Absatz neue Impulse zu geben. Auch in diesem Jahr können Weinfachhändler, die sich in besonderer Weise um den Absatz von deutschen Weinen verdient machen, eine werbewirksame Auszeichnung gewinnen und kräftige Unterstützung durch das Deutsche Weininstitut erfahren. Mehr als 30 Fachhandelskollegen wurden bereits ausgezeichnet und haben die Medaille an der Ladentür.

Bewerben Sie sich jetzt und hier!

Einsendeschluss: 28. Juli 2023

Zu gewinnen gibt es:

Warengutscheine unserer Sponsoren im Wert von

-2.000 Euro (1. Platz)

-1.200 Euro (2. Platz)

-800 Euro (3. Platz)



Zusätzlich erhalten die Preisträger:

-Gutscheine für Mitarbeiterschulungen des Deutschen Weininstituts

im Wert von 1.000 Euro, 600 Euro bzw. 400 Euro

-Berufung in die Jury zur Wahl der Deutschen Weinkönigin

-eine Trophäe von Zwiesel Kristallglas

-eine Urkunde

-ein Schild für ihr Ladenlokal

-Siegerlogos in Gold, Silber und Bronze für Werbung und Kommunikation