WEIN+MARKT Connect Italien

WEIN+MARKT CONNECT, ein neues Format als integraler Bestandteil unseres Wirtschaftsmagazins, gehört auch in Zukunft in unregelmäßiger Folge zu unserem redaktionellen Angebot für Sie. Entwickelt, um in Zeiten ausgefallener Messen und sonstiger Fachveranstaltungen die Verbindungen zwischen den Geschäftspartnern unserer Branche aufrechtzuerhalten, wird CONNECT auch künftig Schwerpunktthemen intensiv beleuchten und dabei den Kontakt zwischen Weinanbietern und -abnehmern herstellen.

Hier als ePaper zum Lesen und Stöbern mit aktiven Links!