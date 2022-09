Noch Restkarten für den WEIN+MARKT-Weinfachhändlertag zu haben

Am 9. und 10. Oktober kommt in Heilbronn der stationäre Fachhandel beim Weinfachhändlertag 2022 zusammen. Leitmotiv in diesem Jahr: „liquid (r)evolution - weinhandel.weiter. denken”. Das Event startet am Sonntag (9. Oktober) um 13 Uhr mit einer hochklassigen Raritätenprobe, gefolgt von einer freien Verkostung, dem neuen Format Champagner-Speed-Dating und der Verleihung des Fachhandelspreises des Deutschen Weininstituts. Am Montag (10. Oktober) wartet ein spannendes Seminarprogramm auf die Teilnehmer. Unter anderem stellt die Hochschule Heilbronn die eigene Studie „Wie ticken Weinkäufer nach Corona” vor. Das Thema Alkoholfrei zieht sich durch verschiedene Beiträge, etwa der Buchautorin und Beraterin Nicole Klauss und Isabella Steiner von nüchtern.Berlin, genauso wie neue Konzepte für den Weinfachhandel und alternative und nachhaltige Verpackungskonzepte. Der Weinfachhändlertag wird von WEIN+MARKT gemeinsam mit der Hochschule Heilbronn und der Weinakademie Berlin organisiert. Interesse? Es gibt noch Restkarten unter: https://www.wein-und-markt.de/wfht-2022-anmeldung -red-