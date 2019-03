Rüstzeug für den Berufsalltag

Martin Reiss (Quantum X) 2018

© W+M

Besucher der ProWein können in diesem Jahr wieder im Competence Center, das WEIN+MARKT gemeinsam mit der DLG TestService GmbH organisiert (Halle 14 A71- 85), ihr Fachwissen vertiefen. Dort gehen an allen drei Messetagen (und im Stundentakt) Verkosterschulungen sowie Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen rund um Wein und Zusatzsortimente über die Bühne. Auf dem Plan stehen spannende Themen wie „Weinfehler sicher erkennen“, „Wundervolle Welt der Aromen – die Geheimnisse hinter aromatisierten Getränken“ oder „Deutscher Whisky – eine Entdeckung“. Darüber hinaus werden die Ergebnisse einer Studie der Hochschule Heilbronn präsentiert, die der Frage „Wie und warum kaufen Weintrinker online?“ auf den Grund geht. Martin Reiss (Quantum X) widmet sich dem Thema „(R)Evolution im Wein!? Weinmarketing ist mehr als ein neues Etikett“. Und die DLG TestService GmbH präsentiert das Zertifikat Trusted Wine – Neuer Standard für den fachgerechten Umgang mit Wein im Onlinehandel. Das komplette Programm finden Sie hier. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Plätze ist allerdings begrenzt. Sichern Sie sich Ihren Platz per Mail an wein-und-markt@fraund.de . -red-