WEIN+MARKT goes ProWein

Wir sind wieder da! WEIN+MARKT wird auch auf der ProWein 2022 mit einem eigenen Stand (Halle 4 / C70) vertreten sein. Neben einer offenen Verkostungszone mit Weinen etwa aus Bordeaux, Spitzenweinen der Berliner Wein Trophy (Grand Gold) oder der DLG Top 10 und Wermut-Raritäten gibt es am Stand MasterClasses zu verschiedenen Themen, etwa „The New Face of Bordeaux” mit Gerhild Burkard, Weine aus dem Duoro- Tal (Soul Wines) mit Axel Probst, Konstantin Baum MW stellt die neuen Premium-Weine der D. O. Rueda vor und Ph. D. Andrii Tarasov von der Hochschule Geisenheim University berichtet aus der Ukraine und führt in die Weine des Landes ein. Das gesamte Programm inklusive Anmeldungen finden Sie hier https://www.wein-und-markt. de/cc-anmeldung . Die Teilnehmerzahl der MasterClasses ist begrenzt. -kap-