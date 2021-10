Weinfachhändlertag 2021 ausgebucht

Der Fachhandelskongress von WEIN+MARKT in Kooperation mit der Hochschule Heilbronn und der Weinakademie Berlin wird in diesem Jahr am 10. und 11. Oktober wieder in gewohnter Weise als Präsenzveranstaltung stattfinden und ist ausgebucht. Zur Einhaltung der gültigen Corona-Bestimmungen konnten nicht ganz so viele Teilnehmer zugelassen werden wie vor Corona, aber durch den Umzug der Sonntagsveranstaltung ins Heilbronner Parkhotel und die Größe der Aula auf dem Bildungscampus Heilbronn können 190 Teilnehmer die jährliche Plattform zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch unter Fachhändlern nutzen.

Die Themen der insgesamt 10 Vorträge am Montag (11. Oktober) befassen sich im Schwerpunkt mit den Auswirkungen der Corona-Krise und zeigen anhand von Beispielen aus der Praxis die Möglichkeiten auf, wie so ein Ausnahmezustand überstanden werden kann. Dazu gehören digitale Lösungen, die ebenfalls vorgestellt werden, ergänzt durch interessante Konzepte zur Erschließung neuer Kundenkreise und wertvolle Informationen zum neuen Weingesetz.