Baum wechselt von Langguth zu Rotkäppchen-Mumm

Matthias Baum

Matthias Baum, seit September 2017 Kellereileiter bei F. W. Langguth Erben in Traben-Trarbach, verlässt das Unternehmen Ende Februar, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Der 49-jährige Diplom-Getränketechnologe und Wirtschaftsingenieur wird am 1. März bei der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (RMSK) GmbH loslegen. Am RMSK-Standort Eltville übernimmt er die Werksleitung und wird damit den Bereich Produktion verantworten. Die bisherige Betriebsdirektorin Tanja Rosenthal, die sich in Eltville bislang sowohl um die Werksleitung als auch um das Competence Center Oenologie & Innovation gekümmert hat, wird sich zukünftig voll auf die neue Zentralfunktion Oenologie und Entwicklung konzentrieren. Mit Baum hat sich RMSK einen erfahrenen Kellereimanager geangelt. Vor seiner Zeit bei Langguth Erben war er rund 20 Jahre lang für die Rheinberg Kellerei, Bingen, tätig gewesen – davon die letzten zwölf Jahre als Geschäftsführer. -wer-