Champagner-Absatz wächst vor allem in Übersee

Zum dritten Mal in Folge hat das Comité Champagne zur Pressekonferenz auf der ProWein eingeladen. Bei der Eröffnung betonte ProWein-Chef Marius Berlemann im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2019 die hohe Verbundenheit der Messe mit Frankreich, das beim Start der Fachveranstaltung vor 25 Jahren ausstellende Weinnation der ersten Stunde gewesen sei. Danach erläuterten Maxime Toubart und Jean-Marie Barillère als Vertreter des Champagne-Gesamtverbands die Bilanz des Jahres 2018. Demnach wurde im letzten Jahr ein Rekordumsatz von 4,9 Mrd. Euro erzielt, ein Plus von 0,3% im Vergleich zum Vorjahr. Die verkaufte Menge ging jedoch um 1,8% auf 301,9 Mio. Flaschen zurück. Die Verluste gehen auf das Konto von Frankreich und Großbritannien, wo der Absatz um 4% eingebrochen ist (auf diese beiden Länder entfallen rund 60% des Gesamtabsatzes). Der Verband führt dies auf die dortigen schwierigen wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen zurück. Dynamisch geht es vor allem auf den außereuropäischen Märkten zu: Die USA sind hier der wichtigste Absatzmarkt mit einem Volumen von 23,7 Mio. Flaschen und einem Absatzplus von 2,7%, gefolgt von Japan (13,6 Mio. Flaschen; +5,5%) sowie China mit Hongkong und Taiwan (4,7 Mio. Flaschen; +9,1%). Gute Nachrichten verzeichnet der Verband für Deutschland: Die exportierte Menge von 12,144 Mio. Flaschen entspricht zwar einem Minus von 1,1% im Vergleich zum Vorjahr, aber die Entwicklung ist dennoch positiv, denn der auf dem hiesigen Markt erzielte Umsatz stieg um 3,2% auf 203 Mio. Euro. Das ist neuer historischer Rekord, heißt es. Nur im Jahr 1997 wurde mit 201,6 Mio. Euro von hiesigen Abnehmern fast so viel für Champagner ausgegeben. Deutschland bleibt damit nach Absatz und Umsatz weltweit der Exportmarkt Nummer 4. Nur in Frankreich, in den USA, in Großbritannien und Japan wird noch mehr Champagner getrunken. Zuwachsraten verzeichnete der Verband ebenfalls beim Export nach Kanada (2,3 Mio. Flaschen, +4,8%), Mexiko (1,7 Mio. Flaschen, +4,3%) und Südafrika (erstmals über 1 Mio. Flaschen, +38,4%). Die Ernte 2018 sei in Menge und Qualität äußerst zufriedenstellend ausgefallen, sagte Barillère. Die Ernte habe schon im August begonnen – eine deutliche Auswirkung des Klimawandels, der sich in der Champagne im Hinblick auf perfekt ausgereifte Trauben günstig auswirke. -gg-