Waldbrände in Sonoma

In Kalifornien toben derzeit mehrere Waldbrände, die durch Hitze, Trockenheit und die sogenannten Santa-Ana-Winde begünstigt werden. Für mehr als 18 Mio. Menschen gilt bereits die Alarmstufe Rot. Etwa 185.000 Menschen sind aufgerufen worden, ihre Häuser zu verlassen. Die Stromversorgung für etwa 2 Mio. Menschen stockt. Für den US-Bundesstaat Kalifornien hat Gouverneur Gavin Newsom inzwischen den Notstand ausgerufen. Am verheerendsten wird derzeit das sogenannte „Kincaid-Feuer“ im nördlichen Kalifornien im Weinbaugebiet Sonoma eingeschätzt. Rund 80 Anwesen und mindestens zwei Weingüter (nach Angaben des Magazins Wine Spectator handelt es sich um Soda Rock und die Field Stone Winery) seien stark zerstört, teilten die örtlichen Behörden mit. Das Feuer gilt erst auf einer Fläche von 10% als eingedämmt: Am Montag, den 28. Oktober, waren nach Angaben des San Francisco Chronicle potenziell etwa 22.000 ha Gebiet (Wald, Felder, Weinberge) im Sonoma County von den Flammen betroffen. -ja-